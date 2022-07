Assistentes sociais da prefeitura acompanham estado de saúde do poeta Luiz de Miranda

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre está oferecendo assistência ao poeta Luiz de Miranda, de 77 anos, que enfrenta problemas de saúde e segue em observação no Hospital São Lucas da PUCRS. Assistentes sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) estão sendo destacados para acompanhamento do caso.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) também estuda outras ações para apoiá-lo. O poeta foi encontrado no domingo caminhando pela rua Uruguai, no Centro Histórico, com aparente quadro de confusão mental. O escritor e poeta gaúcho está internado desde segunda-feira para realizar exames. Familiares e amigos apelam por ajuda para internação do escritor em um clínica para idosos.

