Avião cai em barranco durante pouso e deixa feridos em MG

Um jato médico caiu em um barranco enquanto tentanva pousar na cidade de Diamantina, a 290 km de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (2). Uma médica, um enfermeiro, um piloto e um co-piloto estavam na aeronave. Segundo os bombeiros, ao menos três deles tiveram ferimentos leves.

O avião chegava na cidade para buscar um paciente diagnosticado com Covid-19. As equipes de resgate ainda não sabem dizer se a aeronave caiu ou saiu da pista enquanto tentava pousar no Aeroporto Juscelino Kubitschek.

Quatro pessoas estavam na aeronave: uma médica, um enfermeiro, o piloto e o co-piloto. Segundo os @Bombeiros_MG, ao menos três tiveram ferimentos leves.#RecordTVMinas pic.twitter.com/UamexiT1xu — Record TV Minas (@recordtvminas) January 2, 2021

"Os militares nesse momento, monitoram a aeronave que se encontra com as turbinas ligadas. Eles aguardam o combustível ser consumido por completo e realizam a prevenção de incêndio e explosão. A infraero e a Aeronáutica foram acionadas", informou o Corpo de Bombeiro em nota.

O jato pertence à empresa Brasil Vidas Set Taxi Aéreo. Procurada, a companhia informou ao R7 que criou um gabinete de crise para acompanahr os desdobramentos do acidente e que vai se manifestar em breve.

O avião envolvido no acidente é um 31A da Learjet, fabricado em 1995. Ele tem capacidade de transportar até oito passageiros.