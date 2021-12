Bahia: previsão em Itabuna é de mais chuvas até quarta-feira

publicidade

A cidade de Itabuna, na Bahia, uma das mais afetadas pelo excesso de chuvas dos últimos dias, espera mais água nesta segunda-feira (27) e amanhã, terça-feira (28). Segundo a previsão do tempo, a situação só deve melhorar na região a partir de quarta-feira (29). A enchente em Itabuna é a maior dos últimos 54 anos. As informações são do Fala Brasil, da Record TV.

O ministro da Cidadania, João Roma, sobrevoou a região no domingo (26) e afirmou que mais de R$ 20 milhões foram enviados ao estado para ajudar a população da Bahia, com envio de cestas básicas e medicamentos. São 72 municípios em situação de emergência até o momento, com o registro de 18 mortes.

A chuva forte afetou outras cidades, como Ibiracaí, Aurelino Leal, Uruçuca, Itororó, Itajuípe, Itapetinga e Ilhéus. Uma força-tarefa foi criada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura para ajudar as famílias atingidas pela chuva. O governador Rui Costa determinou a instalação de uma rede de apoio em Ilhéus para atender os municípios atingidos pela chuva.

