Bloqueios em função do julgamento do Lula causam congestionamentos no trânsito

As mudanças no trânsito no entorno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e chuva complicam o trânsito na região central de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira. Com os bloqueios, muitos motoristas tiveram que fazer desvios, o que deixou o fluxo de veículos parado em algumas vias.

Os reflexos puderam ser sentidos ainda por quem vinha da zona Sul para a região do Centro. Os motoristas enfrentam congestionamentos desde a avenida Diário de Notícias, Icaraí, Chuí, Pinheiro Borda e Padre Cacique.

Às 8h15, a EPTC liberou os bloqueios da Edvaldo Pereira Paiva e vias adjacentes como a avenida Otávio Francisco Caruso da Rocha. Já a Augusto de Carvalho entre a Loureiro da Silva e Edvaldo Pereira Paiva, próximo ao tribunal, ficará bloqueada durante todo o dia.

08h41 - Trecho liberado na Av. Edvaldo Pereira Paiva no viaduto Abdias do Nascimento. Único bloqueio de trânsito que segue é na Av. Augusto de Carvalho entre Loureiro da Silva e Edvaldo. pic.twitter.com/qOgGv0d4da — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) November 27, 2019

07h46 - EPTC na Av. Mauá com R. Gen. Bento Martins. Há bloqueio nesse trecho. Desvio pela Bento Martins, Demétrio Ribeiro e Borges de Medeiros por conta do julgamento no TRF-4. pic.twitter.com/U2mGtY4qWT — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) November 27, 2019

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou os seguintes desvios e bloqueios:

A partir das 6h - Início de bloqueio em toda a extensão da Edvaldo Pereira Paiva, sentido bairro-Centro, a partir do Viaduto Abdias do Nascimento, com o desvio pela avenida Padre Cacique. O acesso pela rua Nestor Ludwig (rua A) também estará restrito. Os ônibus das linhas T1 e T1 Direto não terão acesso à av. Aureliano de Figueiredo Pinto e seguirão pela Praia de Belas, Borges de Medeiros, para retornar após as alças de acesso, via Borges, em direção à Ipiranga e seu itinerário normal. Em caso de necessidade poderá haver desvio nas demais linhas urbanas do transporte público. Outros bloqueios e desvios de trânsito poderão acontecer a partir da necessidade da operação. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.