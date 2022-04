Bloqueios em ponte e conserto de adutora prejudicam trânsito em Porto Alegre

publicidade

O fluxo de veículos na entrada de Porto Alegre, que costuma apresentar desafios aos motoristas rotineiramente, teve pelo menos dois elementos a mais que exigiram a paciência de quem chegava a Porto Alegre. Para quem trafegava na BR-290 entre os acessos das pontes nova e antiga sobre o Guaíba, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou bloqueios nas alças de acesso à ponte de vão móvel para obras de pavimentação, já quem acessava a Mauá encontrou problemas causados por uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE).

As interdições na BR-290 aconteceram em duas etapas. Na parte da manhã, até as 13h, a interrupção no trânsito aconteceu no km 95,5, no sentido Capital-Interior, com o fechamento da alça de acesso para a ponte antiga e para a rua João Moreira Maciel. Foi necessário que a empresa terceirizada responsável pela ação estacionasse dois veículos na alça, pois segundo relatos nos primeiros minutos do bloqueio alguns motoristas desrespeitaram a sinalização com cones e ingressaram no acesso.

Outros desconheciam a ação e acabaram tendo que fazer percursos maiores que os habituais para cumprir seus compromissos. “Tinha uma entrega aqui debaixo da ponte (na João Moreira Maciel). Vai passar meu horário e não vou conseguir fazer pois tinha horário agendado. Vou precisar ir até o Centro e perder três entregas de agenda com o caminhão cheio”, lamentou o motorista de caminhão Fernando Delordes, 50.

Situação semelhante ocorreu com os motoristas que sairiam de Porto Alegre e que deixaram de acessar a ponte nova, seguindo reto até o local. Por volta das 9h15, o trecho apresentava lentidão, com o trânsito fluindo sem longos períodos com carros totalmente parados. Na parte da tarde, estava previsto o fechamento no sentido Interior-Capital, no km 99,2, de duas faixas de tráfego ao acesso ao vão móvel. A orientação era que o deslocamento fosse feito exclusivamente pela nova ponte do Guaíba.

Na Mauá, o conserto de uma adutora foi concluído na madrugada, próximo ao Camelódromo, com o reestabelecimento de água religada às 7h. No entanto, duas pistas junto ao muro da Trensurb seguiram bloqueadas para reconstrução da galeria pluvial. Com isso, a via apresentou lentidão, principalmente no horário de pico. A a melhor opção para acessar o Centro foi utilizar as avenidas Loureiro da Silva e Presidente João Goulart ou pelo Gasômetro. O serviço emergencial já causara transtornos ao trânsito e ao abastecimento de água na véspera.