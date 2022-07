BM encontra homem com síndrome de Down que havia desaparecido em Porto Alegre

publicidade

Duraram quase cinco horas as buscas por um homem portador de síndrome de Down, considerado desaparecido desde o fim da manhã desta quarta-feira, em Porto Alegre. A operação mobilizou integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS) e da Polícia Civíl, que localizaram o homem, de 36 anos, no início da noite, vagando nas imediações da Usina do Gasômetro.

Conforme relatou o primeiro-tenente do CBMRS Marcelo Rodrigues da Luz à Rádio Guaíba, a ação teve início às 14h, após a mãe do indivíduo registrar o desaparecimento. Inicialmente, as buscas se concentraram na região do Morro Santana, na zona Leste da capital, onde o homem mora com a família.

Um helicóptero da polícia chegou a ser mobilizado devido à suspeita de o homem ter se perdido em uma área de mata fechada. Ao fim da tarde, sem sinais do desaparecido, os trabalhos foram encerrados nessa região.

Para a surpresa dos agentes envolvidos na ação, policiais em uma viatura da Brigada Militar reconheceram o desaparecido, perambulando pela na região da Orla, perto das 18h45min. A foto dele havia sido divulgada a todos os órgãos de segurança da capital.

No início da noite, as autoridades entregaram o homem à família. Ainda não há informações que esclareçam como ele chegou às imediações da Usina.