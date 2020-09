Brasil contabiliza 136.895 mortes pela Covid-19 e 4,54 milhões de infectados

publicidade

O Brasil registrou 363 novas mortes pela Covid-19 e 16.389 casos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo.

Com a atualização, o país totaliza 136.895 óbitos acumulados e 4.544.629 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Do total de infectados, 3.851.227 já se recuperaram, enquanto outros 556.507 continuam sendo monitorados.

No novo boletim, de acordo com a pasta, os dados de óbitos do Tocantins (TO), de Roraima (RR) e do Amapá (AP) não foram atualizados pelas secretarias estaduais e por isso permaneceram os mesmos.