Brasil passa das 93,5 mil mortes por coronavírus em cinco meses de pandemia

Cinco meses após o início da pandemia, com o primeiro caso de coronavírus registrado em 26 de fevereiro em São Paulo, o Brasil ultrapassou neste sábado a marca de 93,5 mil vítimas fatais pela doença. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde contabilizou 1.088 novas mortes no país. O número diário de óbitos é o menor registrado desde sexta-feira, quando o balanço nacional notificou o acréscimo de 1.595 mortes.

O boletim ainda apontou a inserção de 45.392 novos infectados em solo brasileiro, totalizando mais de 2,7 milhões de casos confirmados nos 26 estados e Distrito Federal.

Do contingente total, segundo a pasta, 1.865.729 pessoas já estão recuperadas e 748.585 em acompanhamento — casos notificados nos últimos 14 dias e que não evoluíram para morte. São Paulo segue sendo o estado mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, registrando 23.236 vítimas e 552.318 infectados.

Em território gaúcho, o coronavírus já se espalhou por 94% das cidades do Rio Grande do Sul, totalizando 1.947 mortes pelo Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Só neste sábado, o Estado registrou 71 novas mortes, incluindo uma criança de três anos que veio a óbito na cidade de Canoas.