Brasil registra 14.521 novos casos e 447 mortes de Covid-19

O Brasil registrou neste domingo 14.521 casos de Covid-19 e 447 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 126.650 mortos e 4.137.521 casos desde a primeira notificação.

Ainda segundo o balanço do governo federal, 3.317.227 pessoas se curaram da doença e outras 693.644 estão em acompanhamento.

Desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins, quase 27 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, 881.096 morreram.

Veja a situação em cada Estado do Brasil

São Paulo: 855.722 casos

Bahia: 271.225 casos

Rio de Janeiro: 232.818 casos

Minas Gerais: 234.804 casos

Ceará: 222.372 casos

Pará: 207.638 casos

Santa Catarina: 189.028 casos

Distrito Federal: 169.617 casos

Maranhão: 158.050 casos

Goiás: 147.615 casos

Rio Grande do Sul: 143.914 casos

Paraná: 143.074 casos

Pernambuco: 132.152 casos

Amazonas: 123.811 casos

Espírito Santo: 115.505 casos

Paraíba: 109.673 casos

Mato Grosso: 97.819 casos

Piauí: 82.006 casos

Alagoas: 80.717 casos

Sergipe: 73.740 casos

Rio Grande do Norte: 63.801 casos

Rondônia: 58.066 casos

Tocantins: 55.513 casos

Mato Grosso do Sul: 53.491 casos

Roraima: 45.137 casos

Amapá: 44.770 casos

Acre: 25.443 casos