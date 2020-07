Brasil ultrapassa 69 mil mortes pela Covid-19 e casos chegam 1.755.779

publicidade

O Brasil atingiu a marca de 69.184 mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira. De acordo com balanço atualizado pelo Ministério da Saúde, 1.220 vítimas fatais foram contabilizadas nas últimas 24 horas. A pasta também informou 42.619 novos casos no período, o que eleva para 1.755.779 o número de contaminados no país desde o início da pandemia.

De acordo com o governo federal, a taxa de letalidade do coronavírus é de 3,9%. Até o momento, 1.054.043 pacientes já estão recuperados da doença, enquanto outros 632.552 ainda estão em acompanhamento.

Existem ainda 4.077 mortes em investigação pela pasta.