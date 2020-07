Brasil ultrapassa 80 mil mortes pela Covid-19 e contabiliza 2.118.646 casos confirmados

publicidade

Quatro meses e três dias após registrar a primeira morte, o Brasil ultrapassou a marca de 80 mil óbitos pela Covid-19 nesta segunda-feira. Com 632 novas fatalidades informadas pelo Ministério da Saúde, o país totaliza 80.120 vítimas desde o começo da pandemia. A pasta também notificou 20.257 novos casos, elevando para 2.118.646 o número total de infectados.

Segundo o governo federal, 1.409.202 pacientes já se recuperaram da doença e outros 629.324 pessoas seguem em acompanhamento. Existem ainda 3.946 mortes em investigação.

Vacina poderá estar pronta em 2021

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta segunda-feira que a vacina Coronavac, desenvolvida a partir de uma parceria entre o governo de São Paulo e um laboratório chinês, pode chegar aos brasileiros no início de 2021. "Poderemos ter essa vacina disponível no início do próximo ano", afirmou o médico infectologista.

Segundo ele, inicialmente estão previstas 120 milhões de doses que poderão ser utilizadas para vacinar 60 milhões de brasileiros. "Estamos aprendendo importantes lições com essa pandemia. Já tivemos, no passado, outras epidemias com o coronavírus. A China já tinha experiência com o desenvolvimento anterior de uma vacina para a Sars, mas não chegou a ser concluído. Por isso, temos que completar esse processo. Esta vacina poderá ser útil para essa epidemia e outras que possam surgir", explicou Covas.