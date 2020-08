Brasil ultrapassa 97 mil mortes pela Covid-19 e casos chegam a 2.859.073

publicidade

O Brasil acumula 97.256 mortes e 2.859.073 casos confirmados de Covid-19. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a taxa de letalidade, que é o percentual de vítimas entre os infectados, está em 3,4%.

De acordo com o governo federal, o país registrou 1.437 óbitos e 57.152 infectados nas últimas 24 horas. O número de óbitos acabou sendo alto em razão de defasagem nos registros de Minas Gerais nesta semana. Conforme o ministério, nesta quarta o Brasil passou da marca de 2 milhões de recuperados, chegando a 2.020.637 de pessoas que já tiveram alta de Covid-19, enquanto 741.180 seguem "em acompanhamento".

Mundo supera 700 mil mortes pelo coronavírus

O número de mortos em decorrência da Covid-19 no mundo chegou a 700 mil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que registra mais de 18,5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus.

Os EUA seguem como o país com a maior quantidade de óbitos desde o início da pandemia, com 156 mil. Logo atrás, aparecem o Brasil, com 95 mil; e México, com 48 mil . Em quarto, está o Reino Unido, europeu com mais óbitos, 46 mil.