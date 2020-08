Brasil ultrapassa marca dos 114 mil mortos por Covid-19

publicidade

O Brasil registrou neste sábado (22) 50.032 casos confirmados de covid-19 e 892 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem 114.250 mortos e 3.582.362 casos desde a primeira notificação.

O Governo Federal estima que 2.706.638 pessoas estão recuperadas da doença, e 758.474 estão sendo acompanhadas.

Veja a situação em cada estado do Brasil

Rio Grande do Sul: 108.839 casos

São Paulo: 749.244 casos

Bahia: 234.204 casos

Rio de Janeiro: 210.464 casos

Ceará: 204.587 casos

Minas Gerais: 191.507 casos

Pará: 188.644 casos

Distrito Federal: 147.127 casos

Maranhão: 143.873 casos

Santa Catarina: 132.008 casos

Pernambuco: 118.027 casos

Amazonas: 115.369 casos

Paraná: 116.848 casos

Goiás: 115.530 casos

Espírito Santo: 105.613 casos

Paraíba: 100.970 casos

Mato Grosso: 80.938 casos

Alagoas: 75.470 casos

Piauí: 71.510 casos

Sergipe: 70.252 casos

Rio Grande do Norte: 59.393 casos

Rondônia: 50.995 casos

Tocantins: 42.839 casos

Mato Grosso do Sul: 41.888 casos

Roraima: 41.527 casos

Amapá: 41.031 casos

Acre: 23.665 casos