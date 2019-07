Buscas por homem que caiu no Rio Jacuí são retomadas

publicidade

A Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul reiniciou na manhã desta segunda-feira a operação para localizar o homem desaparecido desde a tarde de domingo nas águas do rio Jacuí, na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. Com um bote, dois mergulhadores e o piloto realizam uma varredura na área entre o arroio Flor da Pintada e a Colônia de Pescadores Z-5.

Segundo os mergulhadores, a visibilidade é totalmente nula embaixo da água, cuja temperatura é muito baixa. No local, a profundidade pode variar de no mínimo cinco metros e até passar dos dez metros, sendo preciso ainda enfrentar a correnteza constante no sentido norte-sul. Os mergulhadores confirmaram que o trabalho é de risco pois podem ficar até presos no fundo.

A operação de resgate, que havia sido suspensa no início da noite de domingo, conta com apoio de um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar e uma lancha aquática da Marinha do Brasil. Um alerta foi repassado para todos que navegam na região, incluindo os pescadores.

O desaparecido foi identificado como Márcio dos Santos Rodrigues, 41 anos, morador na própria Ilha da Pintada. Ele estava com um amigo em uma pequena embarcação quando ambos caíram nas águas por volta das 15h30min de domingo. O amigo conseguiu sobreviver e foi resgatado por outras pessoas. Familiares da vítima acompanham apreensivos a mobilização.

*Com informações de Álvaro Grohmann e Felipe Samuel