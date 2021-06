Butantan entrega lote de 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

publicidade

O Instituto Butantan entregou na manhã desta segunda-feira (14) mais 1 milhão de doses da vacina CoronaVac para o processo de imunização em todo o País. Com a remessa, são 49 milhões de doses do imunizante para o país. O carregamento integra um novo lote de mais 5 milhões de unidades a serem liberadas ao longo deste mês.

Durante coletiva de imprensa, realizada na sede do instituto, o governo paulista afirmou que mais de 220 mil doses ficarão no estado de São Paulo. A prioridade é vacinar as gestantes paulistas com os imunizantes. As doses enviadas ao PNI fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde de 54 milhões. O primeiro contrato foi cumprido em maio.

Veja Também

O novo lote de 5 milhões de doses é produzido a partir dos 3 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) recebidos no dia 5 de maio. Desse total, segundo o governo, houve a liberação de 1,8 milhão de vacinas desde sexta. Um novo lote de 6 mil litros de IFA para a produção de mais de 10 milhões de doses deverá chegar até o final deste mês.

O envase da matéria-prima teve início no dia 27 e terminou na madrugada do dia 30. Parte das doses envasadas passa por outras etapas do processo produtivo, como inspeção de controle de qualidade.