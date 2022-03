Cai para 63 mil o número de clientes sem luz no RS

publicidade

Caiu de 121 mil para 63 mil o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul depois do temporal dessa segunda-feira. De acordo com a RGE, em sua área de concessão, são 40 mil pessoas enfrentando a falta de luz, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre. Já nos locais de atuação da CEEE, são 23 mil, especialmente em Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba, Viamão e na Capital, de acordo com a última atualização da empresa.

A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

A CEEE, por sua vez, reitera que, devido aos estragos causados pela chuva, há quedas de árvores ou outros objetos sobre a rede, o que exige maior tempo de restabelecimento.

A falta de luz chegou a afetar nessa segunda o funcionamento da Trensurb. A empresa fechou todas as estações por conta de problema de energia na subestação Sapucaia. Na manhã de hoje, a estatal informou que a operação voltou a seu ritmo completamente normal.

Como contatar em caso de falta de luz

Em caso de falta de energia, A CEEE possui os seguintes canais de comunicação para atendimento: site, telefone 0800 721 2333 e o SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de luz).

A RGE pode ser contatada por SMS para o número 27350, com o código da conta de energia. Também tem o WhatsApp 51 999550002, site, aplicativo CPFL Energia e o Call Center 0800 970 0900. A empresa alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

*Com informações do repórter Lucas Eliel