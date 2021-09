Catador morre atropelado por viatura da Brigada Militar no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

publicidade

Um catador de material reciclado morreu atropelado no início da noite desta terça-feira após ser atingido por uma viatura Fiat Palio, do 20º BPM, em Porto Alegre. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 19h na avenida Élvio Antônio Filipetto, no Porto Seco, no bairro Rubem Berta. A vítima, de 46 anos, teve óbito no local, sendo atestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como de praxe, a Brigada Militar abriu um Inquérito Policial Militar (IPM). Conforme a BM, os policiais militares deslocavam-se para atender uma ocorrência de vias de fato no acesso A, no Alto Petrópolis. Na avenida Élvio Antônio Filipetto, a vítima atravessou a pista repentinamente. Ela empurrava um carrinho e tinha um saco de lixo enfiado na cabeça e tronco para proteger-se da chuva, com abertura apenas para os olhos.