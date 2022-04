Chega a 15 o número de mortes durante chuvas no Rio de Janeiro

publicidade

Já chega a 15 o número de mortes decorrentes da forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro no sábado. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros continua as buscas por quatro pessoas desaparecidas em um deslizamento de terra na cidade de Angra dos Reis.

Em Angra, os corpos de três crianças e três adultos já foram localizados. Eles estavam nas casas atingidas pelo desmoronamento de terra em Monsuaba. Segundo autoridades, mais de cem moradores ficaram desabrigados naquela localidade.

Perto dali, em Paraty, outras sete mortes também foram confirmadas. As vítimas foram a mãe Lucimar e seis filhos: João, de dois anos, Estevão, de cinco anos, Yasmim, de oito anos, Jasmin, de 10 anos, e Luciano, de 15 anos e Lucimara de Jesus Campos, 17 anos. Um sétimo filho foi resgatado com vida e está estabilizado neste momento no Hospital Municipal Hugo Miranda. Em Mesquita, na região metropolitana, um advogado de 38 anos morreu eletrocutado durante o temporal.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve para este domingo alerta de chuva para todo o litoral do Rio de Janeiro. Há risco de novos deslizamentos de encostas, alagamentos e transbordamentos de rios.

Em alguns locais do estado choveu em 48 horas mais do que o esperado para o mês de abril todo. O governador Claudio Castro mobilizou secretários para minimizar os danos causados pelas chuvas.

Até a tarde de sábado, o Corpo de Bombeiros do estado havia recebido mais de 700 chamados por ameaças de desabamento, deslizamento e alagamento.