Chegada de ar frio derruba temperatura e traz chuva para o RS nesta terça-feira

Após um dia de verão com máximas ao redor dos 40ºC, a terça-feira será marcada pelo ingresso de um ar mais frio que promete baixar a temperatura e trazer chuva para grande parte do Estado. Conforme a MetSul Metereologia, está prevista chuva, com eventuais rajadas da vento no Oeste, Sul e em pontos do Centro do Estado. A queda de temperatura será registrada na maioria das cidades.

No Litoral gaúcho o clima ainda deve ser de abafamento com temperatura máxima variando entre 24ºC a 26ºC. A temperatura mais alta do Estado será registrada em Passo Fundo, com 32ºC nesta terça-feira. Em Porto Alegre o dia será de muitas nuvens e não se afasta a instabilidade na segunda metade do dia. No Sul e na Campanha deve chover forte com risco de temporais e a temperatura despenca. Em Pelotas, a máxima alcança em 18C.

O cenário de sol e chuva deve permanecer, em grande parte do Estado, durante toda a semana. O retorno dos dias quentes, atípicos do inverno, devem acontecer a partir do próximo sábado.

Mínimas e máximas no RS

Torres 17ºC / 25ºC

Caxias do Sul 15ºC / 25ºC

Erechim 17ºC / 33ºC

Santa Maria 14ºC / 21ºC

Rio Grande 12ºC / 18ºC