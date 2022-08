Chegam as 338 mil os pontos sem luz por conta dos temporais no RS

publicidade

Chega a 338 mil o número de clientes sem luz em função dos temporais com vento forte e granizo que atingiram o Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira. O número corresponde à soma dos balanços emitidos pelas duas maiores concessionárias de energia em atuação no território gaúcho.

A RGE confirmou 260 mil economias desabastecidas, às 21h30min. A falta de luz se concentra, sobretudo, em cidades da região Metropolitana, Vale do Sinos e Vale do Taquari. De acordo com a empresa, a frente de instabilidade causou desarmes na rede elétrica. As equipes seguem atendendo os pontos sem o serviço e monitorando a situação.

Jà a CEEE Grupo Equatorial contabilizou, às 22h20min, 78 mil clientes sem luz, principalmente na região Metropolitana e no litoral gaúcho. Os municípios mais impactados incluem Viamão, Porto Alegre, Eldorado do Sul, Tramandaí, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Imbé. Técnicos se mantém de prontidão para solucionar as ocorrências, de acordo com a concessionária.