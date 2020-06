Chile tem novo recorde diário de contágios e mortes por coronavírus

publicidade

O Chile registrou nesta sexta-feira os piores números diários até o momento na atual pandemia de coronavírus, com 6.754 novas infecções nas últimas 24 horas e 222 mortes, totalizando 2.870 mortes, informaram as autoridades locais.

No momento em que o país sul-americano ultrapassou os 100 dias desde que o primeiro caso foi registrado em março, as autoridades relataram um máximo diário duplo, tanto no número de novas infecções - no total de 160.846 - quanto no número de falecidos registrados no Registro Civil, de acordo com a nova modalidade de contagem adotada nesta semana.

"A situação em nosso país continua a aumentar, especialmente na região metropolitana", disse o subsecretário de redes de atendimento, Arturo Zúñiga, ao entregar o relatório diário de casos.

Os contágios no Chile começaram a aumentar rapidamente no início de maio e não desaparecem, apesar de Santiago cumprir quatro semanas sob quarentena obrigatória.

Nesta sexta-feira, as cidades de Valparaíso e Viña del Mar, cerca de 150 km a oeste da capital chilena, juntamente com outras cidades rurais próximas, também estarão em quarentena, deixando quase metade dos 18 milhões de habitantes do Chile sob confinamento total.