Chuva intensa causa transtornos em Porto Alegre

publicidade

A chuva forte que atingiu Porto Alegre, na tarde de quinta-feira e na manhã de sexta-feira, causou transtornos em diversas regiões da Capital. No trânsito, os motoristas tiveram que redobrar a atenção em razão da queda de árvores e de fios energizados nas vias.

Devido à chuva, uma árvore caiu na rua Cabral, próximo à rua Paraguai, bloqueando totalmente a calçada e parcialmente a via, no bairro Rio Branco, na zona Norte da Capital. Os agentes da EPTC estiveram no local e realizaram a sinalização do trecho até a retirada da árvore pela equipe de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Na avenida Dom Diogo de Souza, na altura do número 600, havia uma árvore e fios energizados caídos na via. Foi necessário o bloqueio total do trecho para os trabalhos das equipes da secretaria e da CEEE. Na Travessa Azevedo com a rua Conde de Porto Alegre, no bairro Floresta, os agentes de trânsito bloquearam parcialmente o local em função de galhos caídos na via.

Já os motoristas que se dirigiam para o Centro de Porto Alegre tiveram que ter mais atenção porque vias como as avenidas Bento Gonçalves, João Pessoa, Protásio Alves, Osvaldo Aranha e Loureiro da Silva tiveram acúmulo de água, o que obrigou os motoristas a reduzirem a velocidade para cruzar a via.

Estrago feito pela chuva intensa em Porto Alegre | Foto: Guilherme Almeida

A instabilidade resultou em fios caídos sobre a via na Estrada das Batillanas, 87, na zona Sul da Capital. Na rua São Miguel, entre a avenida Aparício Borges e a rua Intendente Azevedo, um poste acabou caindo. Na rua Guilherme Alves, no bairro Partenon, o trânsito de veículos foi liberado após a queda de uma árvore. Também foi registada a queda de galhos de árvores na avenida São José do Norte, no bairro Belém Velho onde o trecho foi totalmente bloqueado.

Em razão do temporal, a Defesa Civil de Porto Alegre atendeu a ocorrência de destelhamento em uma residência no Morro da Cruz, na zona Leste de Capital. O acúmulo de água deixou o trânsito bloqueado na manhã de sexta-feira em parte tráfego na avenida Otto Niemeyer, entre a rua Sílvio Silveira Soares e a avenida Cavalhada.

Veja Também

A chuva resultou na falta de energia elétrica e a consequente parada de Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) em diversos pontos da Capital. Na zona Norte, a falta de luz atingiu também a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Sílvio Brum, que drena a água das chuvas na região da av. Sertório. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) acionou a concessionária de energia e aguarda o restabelecimento da luz para retomar a distribuição de água e o bombeamento pluvial.