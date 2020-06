Chuva segue na metade Norte do RS nesta quarta-feira

publicidade

A quarta-feira será de jornada nublada na maior parte do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, as pancadas mais fortes ficarão restritas à metade Norte do Estado, com chance de granizo em alguns pontos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, podem acontecer aberturas em diferentes pontos do Estado. Na Grande Porto Alegre, instabilidade deve ser passageira. Na metade sul, chuva deve ser irregular e com baixos volumes.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver chuva. Na Capital, mínima de 12°C e máxima de 20°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 14°C / 19°C

Vacaria 12°C / 18°C

Uruguaiana 12°C / 22°C

Santa Maria 12°C / 19°C

Passo Fundo 15°C / 19°C

Caxias do Sul 12°C / 18°C