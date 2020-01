Ciclista morre atropelada por carro-forte no bairro Floresta, em Porto Alegre

publicidade

Uma mulher morreu atropelada por um carro-forte, na manhã deste domingo, no bairro Floresta, em Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima, de 48 anos e que estava de bicicleta, foi atingida quando o carro acessava a avenida Voluntários da Pátria vindo da rua Ramiro Barcelos. As investigações preliminares apontam que o motorista cuidava a vinda dos carros no outro sentido e não teria visto a ciclista.

A PC acredita que o veículo não estava em alta velocidade. As primeiras investigações também apontam que ele não tinha consumido álcool, e no momento do acidente transportava o carro-forte de volta para a base, sem transportar nenhum valor.