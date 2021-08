Clínicas confirma mais seis casos de Covid-19, mas descarta relação com surto

publicidade

A direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) confirmou, nesta quinta-feira, que mais seis funcionários testaram positivo para a Covid-19. Em comunicado enviado à imprensa, a instituição ressaltou que estas pessoas não tiveram contato com as afetadas pelo surto no setor administrativo, que já soma oito infectados.

Com isso, as novas ocorrências são classificadas como “pontuais” – não sendo incluídas no balanço da contaminação em massa. Outros servidores foram submetidos a testes, que não apontaram a presença do coronavírus no organismo. Os profissionais afetados já estavam vacinados, têm quadro clínico leve, e não precisaram ser internados.

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre já foi acionada para investigar a participação de novas variantes no surto. Os exames de parte do grupo tratado serão submetidos a um sequenciamento. A expectativa é de que os resultados sejam divulgados pelas autoridades do setor de saúde na próxima semana.

Consultas e procedimentos hospitalares agendados no HCPA estão mantidos.

Veja Também

Restrições

O HCPA impôs restrições para evitar o avanço do surto. As pessoas que testaram positivo, ou têm suspeita de Covid-19, foram afastadas de suas funções. Já os profissionais que trabalham em setores considerados não-essenciais passaram a cumprir expediente em home office. A instituição também determinou o reforço do uso de EPIs.

Todas as visitas aos andares de internação estão suspensas. Em casos excepcionais serão permitidos acompanhantes mediante avaliação da equipe assistencial. Se for necessária a entrega de pertences ao paciente, o familiar responsável receberá orientação sobre o melhor horário e dia para ir ao hospital.

Não estão permitidas visitas na pediatria. O Clínicas autoriza apenas a entrada de um acompanhante, que pode permanecer 24 horas por dia ao lado do paciente. A troca de acompanhante deve ocorrer no leito. No centro obstétrico e de neonatologia, é permitida a presença de apenas uma pessoa por turno.

O hospital ainda alertou que idosos acima de 60 anos, imunodeprimidos, que apresentem febre, sintomas respiratórios ou contato prévio com paciente suspeito ou confirmado de Covid-19 não poderão realizar visitas ou acompanhar pacientes no HCPA.