Colisão frontal causa uma morte na BR 116, em Turuçu

Uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 476 da BR 116, em Turuçu, na região Sul do Estado. No trecho da rodovia ocorreu a colisão frontal entre um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Araranguá, em Santa Catarina, e um Jeep Renegade, com placas de Pelotas.

A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada para atender a ocorrência. A concessionária Ecosul também compareceu no local. Conforme a PRF, a vítima fatal estava no Jeep Renegade. Ambos os veículos foram parar fora da estrada, não sendo interrompido por isso o tráfego na área.