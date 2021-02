Com 120 novos óbitos, RS chega a 12.149 mortes por Covid-19

publicidade

Os índices que medem a pandemia no Rio Grande do Sul seguem em alta acelerada nesta quinta-feira. De ontem pra hoje, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou 120 novos óbitos em decorrência do coronavírus, fazendo com que o acumulado chegue a 12.149 vítimas fatais. As mortes divulgadas hoje ocorreram entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro, à exceção de oito casos que ocorreram há mais de 30 dias.

O boletim atualizado também notificou a inserção de 5.810 novos infectados – segundo maior volume diários reportados neste ano. Deste total, 94% dos pacientes estão recuperados. Nesta quinta-feira, a SES anunciou o acionamento da fase mais crítica do Plano de Contingência ao Coronavírus. Com isso, os hospitais estão autorizados a usarem toda a estrutura para o atendimento de pacientes.

A taxa de ocupação de UTIs, na tarde de hoje, é de 91,4%. De acordo com os dados estaduais, são quase 5 mil pacientes internados em leitos de UTIs, sendo mais de 3,9 mil com diagnóstico confirmado para Covid-19. Contudo, estes números podem ser ainda mais elevados visto que 24 dos 299 hospitais mantêm dados em atraso.

Óbitos registrados pela SES

Alvorada (mulher, 82 anos)

Alvorada (homem, 77 anos)

Alvorada (homem, 80 anos)

Anta Gorda (homem, 84 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 78 anos)

Camaquã (homem, 38 anos)

Campo Bom (mulher, 85 anos)

Candiota (mulher, 64 anos)

Canela (mulher, 44 anos)

Canoas (mulher, 31 anos)

Canoas (homem, 75 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Canoas (homem, 63 anos)

Canoas (homem, 56 anos)

Canoas (mulher, 68 anos)

Canoas (homem, 61 anos)

Canoas (mulher, 64 anos)

Canoas (mulher, 36 anos)

Canoas (mulher, 48 anos)

Capão da Canoa (mulher, 79 anos)

Capivari do Sul (homem, 76 anos)

Carazinho (mulher, 69 anos)

Caseiros (mulher, 72 anos)

Caxias do Sul (homem, 72 anos)

Cerro Grande do Sul (homem, 52 anos)

Charqueadas (mulher, 55 anos)

Cruzeiro do Sul (homem, 82 anos)

Dilermando de Aguiar (homem, 67 anos)

Dois Irmãos (mulher, 80 anos)

Dom Pedrito (mulher, 85 anos)

Esteio (homem, 91 anos)

Esteio (homem, 64 anos)

Esteio (mulher, 28 anos)

Gravataí (mulher, 36 anos)

Gravataí (homem, 59 anos)

Gravataí (homem, 57 anos)

Guaíba (homem, 69 anos)

Guaíba (homem, 80 anos)

Igrejinha (homem, 76 anos)

Imbé (homem, 61 anos)

Imbé (homem, 55 anos)

Lagoa dos Três Cantos (mulher, 89 anos)

Maçambará (mulher, 85 anos)

Marau (homem, 66 anos)

Mariana Pimentel (homem, 85 anos)

Mostardas (homem, 61 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 84 anos)

Novo Hamburgo (homem, 64 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 64 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 75 anos)

Novo Hamburgo (homem, 40 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 81 anos)

Palmares do Sul (homem, 64 anos)

Palmitinho (homem, 74 anos)

Parobé (mulher, 84 anos)

Passo Fundo (homem, 48 anos)

Passo Fundo (homem, 60 anos)

Passo Fundo (mulher, 35 anos)

Passo Fundo (mulher, 76 anos)

Passo Fundo (homem, 64 anos)

Pelotas (homem, 74 anos)

Pelotas (homem, 65 anos)

Pelotas (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 48 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 84 anos)

Porto Alegre (mulher, 41 anos)

Porto Alegre (mulher, 63 anos)

Porto Alegre (mulher, 81 anos)

Porto Alegre (menina, 1 ano)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 84 anos)

Porto Alegre (mulher, 69 anos)

Porto Alegre (homem, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Rio Grande (mulher, 59 anos)

Rio Grande (homem, 64 anos)

Rio Grande (mulher, 73 anos)

Rio Grande (mulher, 85 anos)

Rio Grande (mulher, 86 anos)

Rio Grande (homem, 46 anos)

Rio Grande (mulher, 66 anos)

Rio Grande (mulher, 51 anos)

Santa Cruz do Sul (mulher, 57 anos)

Santa Maria (homem, 58 anos)

Santa Rosa (mulher, 43 anos)

Santana da Boa Vista (homem, 58 anos)

Santana do Livramento (mulher, 78 anos)

Santo Ângelo(mulher, 72 anos)

Santo Augusto (homem, 70 anos)

São Gabriel (homem, 80 anos)

São Jerônimo (mulher, 85 anos)

São Leopoldo (mulher, 51 anos)

São Leopoldo (homem, 80 anos)

São Luiz Gonzaga (mulher, 86 anos)

São Pedro da Serra (mulher, 70 anos)

Sapiranga (mulher, 52 anos)

Sapiranga (mulher, 82 anos)

Sapiranga (mulher, 77 anos)

Sapiranga (mulher, 53 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 69 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 63 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 74 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 50 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 30 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 81 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 74 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 79 anos)

Sertão Santana (homem, 66 anos)

Soledade (homem, 53 anos)

Tenente Portela (mulher, 84 anos)

Teutônia (mulher, 63 anos)

Teutônia (homem, 61 anos)

Uruguaiana (homem, 72 anos)

Veranópolis (mulher, 83 anos)

Vespasiano Correa (homem, 90 anos)

Viamão (homem, 88 anos)