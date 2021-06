Com 40 novos óbitos, RS chega a 31.117 mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo, 40 novas mortes em decorrência do coronavírus. Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 31.117 vidas perdidas pela Covid-19.

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), até o momento cinco das 497 cidades gaúchas ainda não reportaram óbitos pela doença. No entanto, todos os municípios já registraram casos de contaminação. Ao todo, são 1.209.799 casos confirmados, sendo 723 de ontem pra hoje. Do total de casos, 96% estão recuperados e 2% em acompanhamento médico.

Por volta das 11h deste domingo, a taxa de ocupação das UTIs era de 82,4%, com 2,8 mil pacientes internados. Quase 60% dos internados em leitos para casos graves têm diagnóstico para Covid-19. Contudo estes números podem ser ainda maiores visto que 77 dos 301 hospitais monitorados mantêm dados em atraso.