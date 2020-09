Com 43 novos óbitos, RS passa de 4,5 mil mortes por Covid-19

publicidade

Com 43 novos óbitos reportados nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul alcançou nesta quarta-feira a marca de 4,5 mil mortes por Covid-19. Os óbitos divulgados hoje ocorreram entre agosto e setembro. De acordo com a atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), houve o acréscimo, de ontem para hoje, de 2.041 novos infectados em solo gaúcho. Assim, o Estado passa a ter mais de 179,4 mil casos confirmados distribuídos por 493 municípios – 99% do território.

Do total de casos confirmados, a SES aponta que 92% dos pacientes já estão recuperados e 5% em acompanhamento. O painel de monitoramento também mostra que a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 73,5% na tarde desta quarta-feira.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 2.041 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 43 óbitos.



Total de casos confirmados: 179.436

Óbitos: 4.515

Recuperados: 165.170 (92% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/ASEsCLz0Rq — Secretaria da Saúde (@SES_RS) September 23, 2020

Com 12 novos óbitos, Porto Alegre é o município do Estado mais afetado pela pandemia. Até o momento, a metrópole já acumula 958 óbitos e mais de 24,7 mil infectados pelo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 84,3%.

Óbitos registrados pela SES

Agudo (homem, 79 anos)

Cachoeirinha (homem, 86 anos)

Cachoeirinha (mulher, 96 anos)

Canoas (mulher, 72 anos)

Canoas (homem, 82 anos)

Canoas (mulher, 78 anos)

Caxias do Sul (mulher, 86 anos)

Caxias do Sul (homem, 68 anos)

Dois Irmãos (homem, 84 anos)

Encantado (mulher, 95 anos)

Gramado (mulher, 84 anos)

Gramado (mulher, 87 anos)

Gravataí (mulher, 23 anos)

Gravataí (homem, 74 anos)

Itaara (homem, 59 anos)

Jari (homem, 68 anos)

Montauri (mulher, 79 anos)

Novo Hamburgo (homem, 68 anos)

Passo Fundo (mulher, 70 anos)

Pelotas (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (homem, 54 anos)

Porto Alegre (homem, 29 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 65 anos)

Porto Alegre (mulher, 89 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 59 anos)

Porto Alegre (homem, 59 anos)

Porto Alegre (mulher, 51 anos)

Rio Grande (mulher, 87 anos)

Santa Rosa (homem, 70 anos)

São Borja (homem, 81 anos)

São Jerônimo(homem, 75 anos)

São Vicente do Sul (homem, 91 anos)

Sapiranga (homem, 73 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 71 anos)

Taquara (homem, 52 anos)

Três Coroas (homem, 51 anos)

Uruguaiana (homem, 44 anos)

Viamão (homem, 68 anos)