Com 49 novas mortes, RS acumula mais de 12,3 mil vítimas fatais por Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 49 óbitos por Covid-19, espalhados por 29 municípios gaúchos, e passa a contabilizar 12.392 vítimas fatais em decorrência do vírus. O boletim mais recente divulgado neste domingo pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou ainda a inserção de 1.936 novos infectados em 157 cidades, totalizando 640.924 casos confirmados de coronavírus no último – sendo 93% de pacientes recuperados.

A taxa de ocupação de UTIs neste domingo é de 96,2%, de acordo com os dados estaduais. Com mais de 2,6 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva, a rede hospitalar possui na tarde de hoje 103 leitos livres para receber novos pacientes. Quase 60% do total de pacientes hospitalizados em UTIs tem confirmação para Covid-19 e 9% com suspeita da doença. Contudo, os dados podem ser ainda maiores visto que 30 dos 299 hospitais têm os dados em atraso.

Os novos óbitos registrados pela SES são:

Arroio do Meio (homem, 39 anos)

Boqueirão do Leão (homem, 72 anos)

Camaquã (homem, 65 anos)

Canguçu (homem, 20 anos)

Canoas (mulher, 76 anos)

Canoas (homem, 73 anos)

Canoas (homem, 43 anos)

Canoas (mulher, 67 anos)

Canoas (mulher, 95 anos)

Carazinho (mulher, 82 anos)

Carazinho (mulher, 89 anos)

Cruz Alta (homem, 66 anos)

Cruz Alta (homem, 75 anos)

Cruz Alta (mulher, 20 anos)

Cruz Alta (homem, 71 anos)

Esteio (homem, 79 anos)

Esteio (mulher, 68 anos)

Esteio (homem, 59 anos)

Feliz (homem, 90 anos)

Ijuí (mulher, 78 anos)

Itaqui (homem, 66 anos)

Lajeado (mulher, 64 anos)

Lajeado (mulher, 73 anos)

Passo Fundo (homem, 66 anos)

Pelotas (mulher, 69 anos)

Pelotas (mulher, 91 anos)

Pelotas (homem, 80 anos)

Pelotas (mulher, 90 anos)

Pelotas (mulher, 86 anos)

Planalto (mulher, 55 anos)

Pontão (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Putinga (mulher, 68 anos)

Rio Grande (mulher, 92 anos)

Rolante (homem, 68 anos)

Santa Maria (homem, 79 anos)

Santo Ângelo (mulher, 76 anos)

São Jorge (mulher, 73 anos)

São Jorge (homem, 83 anos)

São Vendelino (homem, 48 anos)

Sapiranga (homem, 63 anos)

Sapiranga (mulher, 74 anos)

Tapejara (homem, 80 anos)

Tenente Portela (mulher, 59 anos)

Teutônia (homem, 26 anos)

Tupaciretã (mulher, 96 anos)