Com baixa procura, final de semana em Porto Alegre não tem locais exclusivos para testes de Covid

publicidade

A queda na procura pela testagem para Covid-19 aos finais de semana em Porto Alegre fez com que a prefeitura suspendesse a abertura de locais específicos para oferta dos testes neste sábado e domingo. “Começamos a observar um aumento na procura por testagem e atendimento de saúde no início do ano. A partir da segunda quinzena de janeiro, passamos a observar uma desaceleração na procura por testagem, reduzindo mais de 70% no início de fevereiro”, explica a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer. No sábado e hoje, a orientação foi que os sintomáticos procurasse um dos pronto-atendimentos – Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro – ou a UPA Moacyr Scliar, locais com atendimento 24h.

No final de semana anterior, nos dias 5 e 6 de fevereiro, a prefeitura ofertou a testagem em unidades de saúde específicas para isso. Ao todo, nos dois dias foram somente 612 os testes realizados. O número já vinha em queda nos dois finais de semanas anteriores. Nos dias 15 e 16 de janeiro, por exemplo, foram 2.195 testes realizados na rede pública.

Conforme o último Boletim Epidemiológico Covid-19, publicado na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde da Capital, 94.843 testes rápidos de antígeno foram realizados entre os dias 5 de janeiro e 5 de fevereiro, com 37.912 resultados positivos, o que equivale a 40% do total. A variação semanal foi e 7.810 testes realizados em relação à semana anterior. Para efeito de comparação, entre os dias 24 e 31 de janeiro, o aumento foi de mais de 21 mil testes aplicados, reforçando a desaceleração na busca pela testagem.

Veja Também

De segunda a sexta-feira, é possível realizar o teste rápido de antígeno nos cinco centros de testagem da cidade, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Assis Brasil, Clínica da Família Álvaro Difini e no Campus do Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ou nas 132 unidades de saúde, além do ônibus itinerante.

Atendimentos e prevenção

Caroline Schirmer afirma que o município está, atualmente, com patamares próximos aos da virada de, com média de mil atendimentos diários de sintomáticos respiratórios nas 132 unidades de saúde. “Acreditamos que a curva continue caindo pelas próximas semanas. Ainda assim, a situação preocupa. Por isso pedimos para que as pessoas não relaxem nas medidas de prevenção, como uso de máscaras e álcool em gel, e completem o seu esquema vacinal”, diz.