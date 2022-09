Com convidados especiais, MenuPOA celebra o tradicionalismo gaúcho

publicidade

O MenuPOA desta terça-feira celebrou o tradicionalismo gaúcho. A reunião-almoço, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), em sua sede, no Centro Histórico, trouxe como convidado o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Manoelito Carlos Savaris, bem como o jornalista e professor Antônio Hohlfeldt, que compuseram um bate-papo. Além disto, houve declamação de poema pela primeira prenda do Rio Grande do Sul, Giovana Martins Conceição, e uma apresentação de dança do CTG Setembrina dos Farrapos, de Viamão.

Em sua fala, Hohlfeldt trouxe um contexto geral sobre as origens do tradicionalismo. Segundo ele, um dos primeiros retratos deste povo foi feito pelo escritor José de Alencar, por meio de sua obra “O Gaúcho”. Décadas mais tarde, houve o desejo de um grupo de jovens no intuito de preservar a identidade e construir uma narrativa. Na visão dele, este movimento iniciado em 1948 por figuras como Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, por meio da criação do 35 CTG, em Porto Alegre, culminou na criação dos aspectos e cultura tradicionais que caracterizam atualmente o gaúcho tradicional.

“Por meio deste patrimônio literário, esta figura do gaúcho é reforçada. Tanto que ele é nosso primeiro patrimônio cultural. Hoje, temos milhares de CTGs pelo país, a partir de um processo que, historicamente, é muito curto. Temos ainda um movimento extraordinário com grande repercussão econômica e financeira”, pontuou. Manoelito, por sua vez, disse que o conceito do gaúcho está claramente estabelecido na sociedade, não apenas no Estado, mas no Brasil e exterior.

“Todos os CTGs têm a mesma estrutura do 35 CTG, o pioneiro entre os demais, e o mesmo estatuto. O 35 foi tão bem montado em seus objetivos que acabou fazendo filhos para o mundo inteiro. Então os demais têm a imagem e semelhança do primeiro. Isto tudo vai constituir em uma unidade de procedimentos e de carta de princípios que traz uma grandiosidade consigo”, afirmou. De acordo com ele, há 1,7 mil centros de tradições gaúchas no Brasil e fora dele.