Com décimo óbito em Passo Fundo, sobe para 43 o número de mortes por Covid-19 no RS

publicidade

A Prefeitura de Passo Fundo reportou, na tarde desta segunda-feira, a décima vítima fatal do novo coronavírus na cidade. Desta forma, o número total de mortes pela doença subiu para 43 no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente de 83 anos tinha histórico de comorbidades e estava internada em um dos hospitais da cidade.

O município de Passo Fundo ainda possui 107 casos confirmados de coronavírus até esta segunda-feira, conforme o boletim epidemiológico local. Destes, 60 estão internados em hospitais sendo 44 em leitos clínicos e 16 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O balanço de hoje ainda aponta o total de 20 pacientes recuperados do vírus. A cidade de Passo Fundo é a segunda mais afetada do Estado pelo Covid-19, ficando atrás somente de Porto Alegrem que possui 430 casos positivos e 14 mortes em decorrência do vírus.

Em comunicado, a SMS reforçou a importância do distanciamento social e pediu que a população só "saia de casa quando for extremamente necessário" . Em caso de saída, o uso da máscara de proteção é obrigatório em Passo Fundo.

Em coletiva à imprensa, nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite ressaltou que mantém um olhar atento ao município e que, se precisar, pode antecipar medidas mais rígidas de distanciamento social para a região.