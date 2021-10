Com mais 34 óbitos, RS se aproxima de 35,5 mil mortes por Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou, nesta quinta-feira, 34 novas mortes em decorrência do coronavírus. Com a atualização, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 34.423 vidas perdidas desde o início da pandemia. A três dias de acabar o mês, outubro já soma 487 óbitos – ante 606 mortes registradas no mês anterior. Os dados estaduais apontam que Novo Tirantes é o único município gaúcho a não reportar óbitos pela doença.

Já os casos de contaminação abrangem todo o Estado, acumulando 1.463.343 casos confirmados. Segundo a SES, 1.419.178 (97%) são de pessoas recuperadas e 8.646 (1%) de pacientes em acompanhamento médico. Nas últimas 24 horas, foram 1.711 ocorrências reportadas.

Por volta das 16h desta quinta-feira, a taxa de ocupação nas UTIs era de 60.5%. Dos 1.996 pacientes internados em estado grave na rede hospitalar, 463 (23.2%) têm diagnóstico de Covid-19.