Com mais 52 óbitos, Rio Grande do Sul chega a 31.761 mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul teve o registro de mais 52 óbitos relacionados à Covid-19 nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as vítimas foram reportadas em 41 cidades gaúchas. Ao todo, 31.761 pessoas já morreram por causa da doença desde o início da pandemia no Estado.

A pasta ainda contabilizou 551 novos infectados pelo coronavírus, em 127 municípios, nas últimas 24 horas. Com os dados, o Estado acumula 1.231.166 no número total de casos confirmados. Deste grupo, 96% dos pacientes (1.187.610) já se recuperaram, enquanto que 1% (11.706) segue em acompanhamento médico.

Nesta segunda, o RS tem 80,4% no registro de taxa de ocupação de leitos UTI em geral, com 2.740 pacientes em 3.407 leitos. Até a tarde de hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 4.910.026 pessoas, enquanto 66.923 receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Outros 1.899.517 residentes do Estado já completaram o esquema vacinal com os imunizantes que requerem duas aplicações.