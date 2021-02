Com mais de 2,5 milhões de doses, Brasil é 8º em ranking de vacinação

publicidade

O Brasil é o 8º no ranking de vacinação contra a Covid-19. Com 2,5 milhões de doses aplicadas até as 9h45 desta quinta-feira, o país está à frente, em números absolutos, de Itália, Rússia e México, por exemplo. Os números são do site "Our World in Data", que coleta dados de casos, mortes, testes e vacinas relacionados à pandemia em todo o mundo.

Os Estados Unidos continuam na liderança, em números absolutos, com 33,88 milhões milhões de doses aplicadas. O país também também sustenta a trágica marca de ser o primeiro colocado na quantidade de infectados (26,5 milhão) e mortes (450.797) pelo novo coronavírus.

A China está em segundo lugar, com 24 milhões, seguida do Reino Unido (10,52 milhões) e Israel (5,21 milhões). Cabe ressaltar que o número de vacinas pode não corresponder necessariamente ao número de pessoas vacinadas, uma vez que já há países aplicando a segunda dose, casos de Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo.

Confira o ranking dos 15 países que mais vacinaram até o momento (em números absolutos):

• EUA - 33,88 milhões

• China - 24 milhões

• Reino Unido - 10,52 milhões

• Israel - 5,21 milhões

• Índia - 4,45 milhões

• Emirados Árabes - 3,56 milhões

• Alemanha - 2,71 milhões

• Brasil - 2,52 milhões

• Turquia - 2,34 milhões

• Itália - 2,23 milhões

• Espanha - 1,76 milhão

• França - 1,72 milhão

• Polônia - 1,34 milhão

• Rússia - 1 milhão

• Canadá - 999.253 mil

Fonte: Our World in Data

Proporção

Em relação ao total de habitantes no país, Israel lidera o ranking com mais de 60% da sua população vacinada. O país tem pouco mais de 8,66 milhões de pessoas.Em segundo lugar vem os Emirados Árabes, com 36%, e o Reino Unido, com 15,5%. As populações dos países são de 9,89 milhões e 67,89 milhões, respectivamente.

Estados Unidos (10,1%) e Romênia (4%) completam o top 5. O país da América do Norte tem 331 milhões de habitantes e o da Europa, 19,24 milhões.

O Brasil, com 212,56 milhões de pessoas, vacinou 1,2% desde 17 de janeiro. É o 14º neste critério, estando a frente da vizinha da Argentina, que vacinou 0,9% de sua população de 45,2 milhões de habitantes.