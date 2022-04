Com mais de 600 casos, ações de prevenção à dengue seguem em Porto Alegre

publicidade

Com 608 casos confirmados de dengue em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue realizando ações de controle ambiental para reduzir o risco de transmissão do vírus. Nesta terça-feira, equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e da Atenção Primária estiveram em bairros como Ponta Grossa, Cavalhada, Cidade Baixa, Menino Deus e Cristo Redentor, realizando o controle mecânico e orientando a população a evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Essa atividade consiste na eliminação de água parada em frascos, potes, pneus e demais potenciais criadouros.

Atuando neste tipo de ação há um mês, a agente de combate a endemias Marleide Ferreira vê avanços na forma como a população vem lidando com o problema neste período. “Como há divulgação, as pessoas estão nos recebendo e atendendo muito bem. Além disso, estão tendo consciência com os cuidados necessários”, diz. Esse destaque também é dado pelo coordenador da Unidade de Vigilância Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde, Alex Lamas, que vê o papel da sociedade como “fundamental para evitar pontos que acumulem água nas residências e pátios”.

“Esse trabalho é muito bom. È importante pois o mosquito traz muitos transtornos e assim podemos nos proteger”, analisa a venezuelana Janny del Carmen Curbata, 54, moradora de Porto Alegre há dois anos, sendo o segundo deles no bairro São José, também visitado pelos agentes de endemias. No terreno em que reside, na rua Santa Maria, composto por várias casas em um mesmo corredor, foram encontradas larvas do mosquito em uma bacia e uma caixa de passagem descoberta, em frente à unidade de um vizinho. “Vamos avisá-los assim que chegarem do trabalho”, garantiu.

Na mesma rua, Eledir de Oliveira Melo, 77, agradeceu ao agente por ajudá-la a movimentar vasos grandes nos quais os pratos na base acumularam água da chuva. “Ele está me fazendo um favor, o vaso é muito pesado”, disse. Ela afirma que por ter plantas e cães costuma cuidar dos pontos que acumulam água. Em seu terreno, não foram encontrados focos do mosquito. No último sábado, foram visitados mais de mil imóveis em 32 bairros no Dia D contra a Dengue. As ações seguem nesta quarta-feira, no Morro Santana, Rio Branco e Santa Cecília. Em caso de chuva, a atividade pode ser suspensa.

A pouco mais de uma semana, a Secretaria da Saúde (SES) emitiu um alerta epidemiológico sobre a dengue no Estado. Conforma a pasta, a tendência do aumento de notificações e confirmações é seguir até junho, que é o período sazonal da doença. O Rio Grande do Sul tem mais de 2,5 mil casos confirmados de dengue. As regiões do Estado mais críticas são as pertencentes às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) 1ª (Porto Alegre), 2ª (Frederico Westphalen) e 16ª (Lajeado). Mais de 190 municípios gaúchos notificaram casos suspeitos e foi confirmada uma morte por dengue, em Chapada. Outros seis óbitos estão em investigação.