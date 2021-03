Com piora em todos os índices, Piratini confirma bandeira preta em todo RS

publicidade

Todos os 11 indicadores que monitoram a velocidade de propagação do coronavírus e a capacidade de atendimento hospitalar tiveram piora no Rio Grande do Sul nesta semana, mesmo calculados em cima de números recordes da semana anterior. O Estado chegou a contabilizar 1.343 mortes em apenas sete dias – aumento de 54% ante a semana anterior. Na quinta-feira, houve recorde no registro diário: foram 276 mortes confirmadas em apenas 24 horas.

Por conta deste cenário, e a tendência de agravamento, o Piratini manteve nesta sexta-feira todas as regiões gaúchas em bandeira preta na 45ª rodada do Distanciamento Controlado e com o sistema de cogestão suspenso até 21 de março, como já havia antecipado na semana passada. É a terceira semana seguida nesta situação.

Mesmo considerando o aumento de 3% no número total de leitos de UTI existentes e a redução dos internados por outras causas, a elevação dos confirmados com Covid-19 em UTI fez com que se mantivesse quase a totalidade dos leitos de UTI do Estado ocupados, inclusive fora dos leitos regulares, o que indica operação acima da capacidade indicada em algumas regiões. Por conta desse índice, foi mais uma vez acionada a salvaguarda que aplica automaticamente a bandeira de nível máximo a todas as regiões, conforme o Piratini.

Em comparação com a semana anterior (44ª rodada do Distanciamento Controlado), o número de registros de novas hospitalizações cresceu 19%, sendo alta de 27% de internados em leitos clínicos e de 19% de internados em UTIs. Na noite desta sexta-feira, a ocupação de UTIs no RS era de 107,4%.

Bagé e Pelotas teriam ficado em bandeira vermelha

Se não fosse o recurso de salvaguarda aplicado automaticamente nesta 45ª rodada do Distanciamento Controlado, as regiões de Bagé e Pelotas teriam ficado em bandeira vermelha. A avaliação de ambas se dá, segundo o Gabinete de Crise, por conta da variação de leitos de UTI, visto as correções de residência dos pacientes hospitalizados nos leitos intensivos.

No entanto, a regra tem o objetivo de evitar colapso da regulação de leitos estadual e garantir que haja possibilidade de transferência de pacientes.

Cresce fila de espera por leitos

Na 43ª rodada (divulgada em 26/2), o Estado tinha 229 leitos livres para atender Covid. Na semana passada (44ª rodada, dia 5/3), esse número passou a ser negativo, com déficit de 25 leitos. Agora, apresenta falta de 213 leitos de UTI.

“Para se ter uma ideia, há 30 dias, tínhamos 800 pessoas em leitos de UTI confirmadas com Covid. Passamos para 2,4 mil pessoas em 30 dias. Se esse ritmo continuasse, teríamos de triplicar o número de leitos, o que é inviável. Esse é o tamanho do nosso drama”, afirmou o governador Eduardo Leite. O governador afirmou que há a previsão de abertura de mais 183 novas unidades nos próximos 10 dias.