Começa a programação da Semana Nacional do Trânsito em Porto Alegre

O piquete da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no Acampamento Farroupilha foi sede da abertura da Semana Nacional do Trânsito em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira. Neste ano, a programação conta com a presença de representantes de órgãos públicos e privados e tem como tema “No trânsito, o sentido é a vida”, determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Conforme o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Mata Tortoriello, o evento ocorre em todo o Brasil e chama atenção da comunidade para questões relacionadas ao trânsito. O Brasil, lembrou ele, fica entre o quarto e quinto país com maior índice de mortes na área no mundo. “Essa medalha, essa Copa do Mundo, a gente não quer ganhar. Queremos cair para quinta divisão para conseguir melhorar a segurança, ter menos vidas perdidas. Nosso intuito é criarmos adultos melhores que nós somos, por isso trabalhamos intensamente com crianças”, detalhou. Durante o evento tradicionalista, os agentes recepcionam mais de duas mil crianças oriundas de cerca de 60 instituições de ensino.

Tortoriello enfatizou que no Parque Harmonia eles fazem diversas atividades de prevenção e divulgação dos trabalhos feitos. “A ideia é termos formadores de opinião, quem sabe pedestres e condutores mais conscientes”, frisou. Porto Alegre, de acordo com ele, tem destaque nacional com relação a acidentes, com as menores taxas de mortalidade por 100 mil habitantes do Brasil. “Temos índices europeus nesse aspecto, mas enquanto o índice não for zero, não podemos parar de trabalhar.”

Por outro lado, há na Capital dos gaúchos crescimento do número de acidentes com motocicletas e atropelamentos. “Ou seja, o automóvel que lá atrás era o problema, hoje não é tanto. O cinto de segurança foi importante, assim como a cadeirinha mesmo com campanhas contra, ela salva vidas. É importante defender os equipamentos de segurança”, enalteceu. No caso das motocicletas, ele disse que há muitos pilotos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de outros que não usam capacetes.

As atividades

Dentro da programação, nesta quinta-feira, véspera de feriado, ocorre o Seminário de Mobilidade, no prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), na parte da manhã. No domingo, é o Dia Mundial sem Carro, com tempo bom haverá uma atividade na orla do Guaíba, em horário ainda a ser definido. E, para fechar a programação, no próximo dia 28, no auditório da EPTC, será feita a certificação de Empresa Amiga.