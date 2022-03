Começa a venda de autotestes da Covid-19 no RS

publicidade

A rede de farmácias Panvel foi a primeira no Rio Grande do Sul a iniciar, nesta sexta-feira, a comercialização de autotestes da Covid-19. As vendas começaram, conforme a empresa, em 138 filiais de Porto Alegre e Região Metropolitana, e chegam às demais lojas, site, aplicativo e vendas via telefone na próxima semana.

O modelo é do tipo swab nasal, fornecido pelo laboratório Eco Diagnóstica. Os autotestes chegam à rede com valores a partir de R$ 64,90, e cada unidade requer a coleta de uma simples amostra de secreção nasal. O resultado sai em poucos minutos.

“Realizamos uma intensa operação para garantir a oferta do autoteste em nossas lojas e, assim, contribuir no combate à pandemia. Como uma empresa tradicionalmente empenhada na promoção da saúde e bem-estar das pessoas, abraçamos esse desafio de trazer um produto de qualidade no menor tempo possível”, afirma o diretor executivo da Panvel, Roberto Coimbra.

A reportagem visitou também unidades do Centro de Porto Alegre de outras quatro redes de farmácias, São João, Preço Popular, Droga Raia e Associadas. Em nenhuma delas havia testes à venda ou mesmo previsão para sua chegada. Apenas na Droga Rai a informação é de que os cartazes para informar a respeito do autoteste haviam chegado, mas somente seriam colocados à mostra quando os kits em si chegassem.

O teste é indicado para situações em que a pessoa tenha apresentado sintomas leves, ou contatado recentemente com alguém infectado. O Ministério da Saúde recomenda sua utilização entre o primeiro e o sétimo dia após o início dos sintomas leves, ou a partir do quinto dia após o contato om o indivíduo infectado pela Covid-19.

Outra diferença é que o autoteste à venda não precisa necessariamente ser realizado por um profissional de saúde. O próprio paciente também pode realizar a conferência do resultado. São três possíveis, indicados pelo teste: positivo para Covid-19, quanto o bastão fica com riscos nas letras C e T; negativo, quando há apenas um risco na letra C; e inválido, quando há um risco apenas na letra T ou não há risco algum.

Caso o resultado seja confirmado para a infecção, a comprovação deve ser feita em um serviço de saúde. Deve-se lavar bem as mãos antes de realizar a testagem.

Para utilizar o teste, é preciso mergulhar o swab no líquido fornecido no kit, girando-o em seguida por dez vezes, no mínimo. A parte felpuda do canudo deve estar envolvida completamente pelo líquido. Retire o cotonete pressionando as laterais do tubo e feche-o pressionando a tampa gotejadora. Goteje, com o mesmo tubo, quatro gotas do líquido no orifício do cartão-teste. As linhas devem ser formadas automaticamente em até 15 minutos. Após interpretar o resultado, coloque os componentes no saco plástico e descarte no lixo.