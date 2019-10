Começam as obras no trecho 3 da orla do Guaíba

publicidade

A primeira fase das obras da revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba já está em andamento em Porto Alegre. Os trabalhos começaram com o isolamento da área e a terraplenagem, instalação do canteiro de obras e implantação da sinalização provisória. A obra compreende 1,6 mil metros entre a foz do Arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. A previsão é de que esteja concluída em 12 meses.

O projeto prevê ciclovia, área de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes. Os recursos provêm do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Esta etapa da revitalização, a exemplo do trecho 1, também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner. A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da orla.