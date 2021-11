Comitê científico de SP prevê fim do uso de máscaras em dezembro

publicidade

O Comitê Científico de São Paulo prevê o fim do uso de máscara em todo o Estado no mês de dezembro. O órgão, entretanto, condiciona a possibilidade ao cumprimento de indicadores que monitoram a disseminação do vírus.

"A posição do comitê é que a liberação não é segura nem adequada nesse momento. Estamos numa fase de transição em que não vai mais haver distanciamento mínimo. Temos várias atividades voltando à normalidade, esperamos observar melhor essas questões antes da liberação das máscaras", afirmou João Gabbardo, coordenador executivo do órgão.

Segundo Gabbardo, o comitê elaborou três indicadores relacionados ao controle da pandemia, para mostrar a circulação do vírus, o número de pessoas que apresentam a doença em sua forma grave, que precisam de internação hospitalar ou que venham a óbito e o indicador que vai acompanhar a cobertura vacinal.

"Quando isso acontecer o Comitê encaminhará a liberação de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Se continuarmos com os indicadores caindo nessa mesma velocidade que foi apresentado pelo secretário Jean (Gorinchteyn), na última semana do mês de novembro poderemos atingir os quatro indicadores estipulados e, assim, em na primeira semana de dezembro, é possível que haja a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração."

Doria lembrou ainda que o equipamento de proteção é obrigatório por lei no Estado. "Até o final desse mês de novembro quando, possivelmente, teremos a liberação do uso, as máscaras continuam obrigatórias. Nessa ocasião poderemos rever o uso baseados no cumprimento dos indicadores", disse o governador.

