Conceição tem mais 14 infectados por Covid-19 e investiga se casos pertencem a surto

O Hospital Nossa Senhora da Conceição confirmou, neste sábado, o registro de 14 novos casos de funcionários contaminados pelo coronavírus. A instituição de saúde, sob gestão do Grupo Hospital Conceição (GHC), investiga se os novos casos positivos pertecem ao surto de Covid-19 registrado desde a última quinta-feira.

A investigação está sendo feita pela coordenadora do Serviço de Epidemiologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Ivana Varella. "Estamos avaliando se pertencem ao mesmo surto, só saberemos isso na segunda-feira”, pondera a epidemiologista. É preciso, segundo ela, avaliar os contatos entre esses profissionais.

Por enquanto, explica, são 47 pessoas incluídas no surto na casa de saúde: 35 pacientes e 12 trabalhadores. Mas se a vinculação desses 14 casos novos for confirmada, serão 61 pessoas afetadas no Hospital Conceição. A instituição se preocupa ainda com o surgimento de um outro surto. “Enquanto que em julho observamos uma média de um a dois casos de profissionais de saúde com Covid por dia, apenas ontem (sexta-feira) foram identificados 14 casos confirmados”, revelou.

Ivana Varella conta que foi feita coleta entre profissionais com sintomas de síndrome gripal na sexta-feira e os resultados foram confirmados. A infectologista garante que todas as medidas de controle serão mantidas e até intensificadas. Estão suspensas visitas e as emergências terão acesso restrito até o controle do surto. Uma nova unidade de atendimento Covid foi aberta. Exames estão suspensos até terça-feira, 10, e cirurgias eletivas foram suspensas por 15 dias. Também há rastreio dos pacientes e testagem de todos os profissionais.

Em relação aos cinco casos suspeitos de variante Delta do novo coronavírus, a epidemiologista explica que ainda é aguarda a confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que é responsável pelo sequenciamento genético completo. Por enquanto o Grupo Hospitalar Conceição recebeu apenas o resultado da análise prévia pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen). O resultado definitivo é esperado para o início desta semana. O coordenador da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, Fernando Ritter, reforçou neste sábado que as amostras ainda permanecem sob a análise da Fiocruz.