Conscientização marca encerramento da Semana Nacional do Trânsito em Porto Alegre

A Semana Nacional do Trânsito é encerrada em Porto Alegre na tarde deste sábado com uma ação na orla do Guaíba, que busca conscientizar para a importância do cuidado nas vias em geral. Promovido pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o evento tem diversas atrações, com destaque para a “morte”, representada pela servidora pública Gabriela Duarte, da própria EPTC, e que chama a atenção para as consequências fatais da imprudência no trânsito.

Ainda há uma simulação de acidente com um carro acidentado, com intervenção do Corpo de Bombeiros Militar, a demonstração de um óculos, reproduzindo a visão de alguém sob efeito de drogas ou álcool, cujas percepções e reações ao perigo são reduzidas, e demais atividades lúdicas para a população. Autoridades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) também estão presentes.

"Morte” É representada pela servidora pública Gabriela Duarte | Foto: Matheus Piccini

“Tivemos uma série de atividades nesta semana, e aproveitamos estas oportunidades para alertar que o comportamento seguro e a educação para o trânsito são no dia a dia. Temos que praticá-los frequentemente nas nossas casas, com a nossa família. Segurança no trânsito é respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. Este é o princípio básico da boa convivência”, afirma o secretário da SMMU, Adão de Castro Júnior.

Já o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, salientou que o trânsito é o maior meio social existente. “Nele, há pessoas com diversos comportamentos, bem como condições emocionais e em momentos diferentes. Então, precisamos procurar empatia, porque ele é responsabilidade de todos. Acidentes têm um custo social muito grande para as pessoas que estão envolvidas, bem como para aqueles que atendem. Estas simulações são para buscar sensibilizar as pessoas sobre o envolvimento do poder público quando acontece um sinistro de trânsito”, disse.