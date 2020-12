Correio do Povo conquista 10 distinções no Prêmio ARI 2020

publicidade

O 62º Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2020 realizou, na manhã desta quarta-feira, uma solenidade inédita realizada de forma online para anunciar os vencedores nas categorias de reportagem impressa, econômica, cultural, esportiva, arte, fotojornalismo, charge e crônica. O Correio do Povo recebeu 10 distinções.

Foram agraciados os jornalistas Fabrício Falkowski, 2º lugar na categoria reportagem esportiva com a matéria “Operação Sindicasta”; Carlos Alberto Teixeira Corrêa, Menção Honrosa com o trabalho “Curva Perigosa no Futebol”; Paulo Mendes, Menção Honrosa pela crônica “Amoras e borboletas”; Jonathas Costa, Menção Honrosa em Arte com o trabalho “O ano passado a limpo”; Mauro Schaefer, Menção Honrosa em fotojornalismo com o trabalho “Sobrevivencia”, e Ricardo Giusti, 1º lugar em fotojornalismo com “Porto Alegre sob ataque”.

No Prêmio Jornalismo Universitário, categoria impresso, a estagiária do CP, Carolina Monego Lins Pastl ficou em 2º lugar e também recebeu a Menção Honrosa. Na categoria foto, Giullia Canali Piaia foi agraciada com a Menção Honrosa. Durante a cerimônia também foi entregue o prêmio especial de cobertura da pandemia ao fotógrafo do Correio do Povo, Mauro Schaefer, pelo vídeo “A guerra contra a Covid-19 dentro de uma UTI”.

Fotógrafo Mauro Shaefer recebeu duas distinções. Foto: Reprodução

Conduzida pela jornalista Daniela Salet, a cerimônia ainda entregou o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação. Nesta edição, três profissionais foram agraciados: o professor da Faculdade de Medicina da UFRGS, Gilberto Schartsmann, a diretora da Fabico UFRGS, Carla Muller e o diretor do Grupo Matinal Jornalismo, Felipe Speck.

"Esta edição do Prêmio ARI/Banrisul é inédita. Não só pela pandemia do Coronavírus, mas pela cerimônia remota e pela participação fundamental do jornalismo no esclarecimento da população", destacou o presidente da ARI, Luiz Adolfo Lino de Souza, em seu pronunciamento.

A lista completa dos vencedores do 62º Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2020 pode ser conferida no site da ARI.

Confira o vídeo: