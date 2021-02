Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas com rajadas de vento no Rio Grande do Sul

publicidade

A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira, um alerta para chance de chuvas intensas com rajadas de vento de até 60km/h em parte do Rio Grande do Sul. O órgão também destacou sobre eventual queda de granizo e descargas elétricas.

A Defesa Civil disponibiliza os números 199 ou 193 para casos de emergência.

A Defesa Civil RS emitiu nesta terça-feira (2), um alerta de chuvas intensas com rajadas de vento até 60km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo na área em vermelho no mapa.

📞Emergência ligue 199 ou 193.

De acordo com a MetSul Meteorologia, apesar da presença do sol, o tempo não deve permanecer firme nesta terça-feira. Ao longo da tarde e da noite, a instabilidade aumenta, com chuva irregular na maioria das regiões, com risco de temporais isolados. Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver precipitação A mínima deve ser de 22°C, e a máxima fica na casa dos 33°C.

Segundo a MetSul Meteorologia, um ciclone extratropical se formará entre quarta e quinta-feira junto aos litorais do Uruguai e do Rio Grande do Sul, provocando instabilidade pelos próximos dias.