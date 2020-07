Defesa Civil informa que 145 pessoas retornaram para suas casas em 24 horas no RS

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou no boletim do final da manhã desta quarta-feira que o número de pessoas afetadas pelas chuvas, entre os dias 9 e 10, caiu de 3.867 para 3.722 nas últimas 24 horas, ou seja, apenas 145. Conforme o informativo do órgão, 1.247 pessoas seguem desabrigadas e estão em abrigos públicos. Já o número de desalojados é de 2.473. Estes estão em casas de parentes ou amigos.

O número de cidades que decretaram situação de emergência subiu de sete para oito. Cruzeiro do Sul se somou aos municípios de São Sebastião do Caí, Bom Retiro do Sul, Roca Sales, Arroio do Meio, São Jerônimo, Montenegro e Eldorado do Sul, que já haviam publicado o documento.

As cidades com maior número de pessoas fora de casa são: Roca Sales, com 1.045 pessoas; seguida de Lajeado, com 716; e Bom Retiro do Sul, com 250.