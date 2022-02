Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira toma posse como primeira mulher a presidir o TJRS

publicidade

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tomaram posse nesta terça-feira, em Porto Alegre, para o biênio 2022/2023. Natural de Pelotas, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira assumiu como presidente, tornando-se a primeira mulher a presidir o Judiciário gaúcho. Durante a posse, assumiu o compromisso de cooperar com os demais poderes em prol da sociedade e dar continuidade a projetos iniciados durante os dois últimos anos pelo presidente anterior, desembargador Voltaire de Lima Moraes.

“Temos vários projetos, como diminuição de despesas, contingenciamento no nosso orçamento”, explicou a desembargadora, que ressaltou a importância história de ser a primeira mulher presidente do TJRS. “Sendo uma juíza de carreira, de 36 anos de prestação de serviços, me sinto feliz e reconhecida, porque viemos de longa data buscando fazer o melhor, prestar melhor jurisdição, colaborar na administração do Tribunal. O momento é de alegria, de realização de sonho, de saber que estou sendo a primeira e que seguramente não serei a última a ocupar este importante cargo”, disse a presidente, que também ressaltou que as mulheres já representam 58% da força de trabalho do Judiciário.

Uma das prioridades da administração é o plano de carreira dos servidores. Outro ponto ressaltado durante a posse foi de tornar a Justiça gaúcha 100% digital, atendendo ao Programa da Justiça 4.0 implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “A política de segurança e prevenção a ataques hackers vai continuar como prioridade, porque quanto mais expandirmos nossas portas cibernéticas, naturalmente, mais segurança precisamos”, disse o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Conselho de Informática, que tomou posse como 1º vice-presidente do TJRS.

Antonio Vinicius Amaro da Silveira assumiu como 2º vice-presidente, Lizete Andreis Sebben, como 3ª vice-presidente, e Giovanni Conti, como Corregedor-Geral da Justiça. O governador Eduardo Leite prestigiou a cerimônia.