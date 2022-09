Desfile de 7 de setembro em Porto Alegre conta com saltos inéditos de paraquedistas

publicidade

O desfile de 7 de setembro em Porto Alegre para celebrar o Bicentenário da Independência contou pela primeira vez com saltos de paraquedistas do Exército sobre o Guaíba. No solo, o evento ocorreu na avenida Edvaldo Pereira Paiva e teve ampla participação da população, que acompanhou com entusiasmo e emoção a passagem dos militares.

A bordo de uma aeronave, paraquedistas do Exército saltam no Guaíba. Desfile já começou na avenida Edvaldo Pereira Paiva. Público aplaude a passagem da tropa. Representantes da BM e Corpo de Bombeiros Militar também participam do desfile. @correio_dopovo pic.twitter.com/y2HEpT4jZN — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) September 7, 2022

Três palanques para autoridades e convidados foram instalados em um lado da avenida Edvaldo Pereira Paiva, além de uma estrutura montada para a imprensa. Ao todo, 4.470 integrantes das forças de segurança gaúchas participaram da parada. Além de militares das Forças Armadas, estavam presentes agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal de Porto Alegre, Corpo de Bombeiros e EPTC. Os festejos, que começaram com tiros de canhões, foram embalados pela banda do Exército do início ao fim.

Foto: Ricardo Giusti

“Eu parabenizo o Comando Militar do Sul pela organização do evento. Tudo aconteceu dentro do horário, sem problemas, sem incidentes. Era essa a expectativa que tínhamos para este momento que é especial para todos nós, brasileiros”, afirma o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

Passagem de cavalarianos encerra desfile de 7 de Setembro. Representantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho retiram centelha do Fogo Simbólico da Pira da Pátria, que será transformado em Chama Farroupilha e levado até o Parque Harmonia. @correio_dopovo pic.twitter.com/snCZltTkvA — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) September 7, 2022

Foto: Ricardo Giusti

Outro momento marcante do desfile aconteceu ao fim dele. As autoridades presentes na Orla do Guaíba participaram da transformação do Fogo Simbólico da Pátria na Chama Crioula que permanecerá acesa até o fim das comemorações farroupilhas. A centelha deixou o local junto do Movimento Tradicionalista Gaúcha, que vai conduzí-la ao Parque Harmonia, onde ocorre o Acampamento Farroupilha, no final da tarde.

Os bloqueios de trânsito que estavam em vigor para a realização da parada cívico-militar já foram desfeitos.

Confira as imagens do desfile: