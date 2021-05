"Dia histórico", diz Flávio Bolsonaro sobre ato no Rio de Janeiro

publicidade

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) classificou o ato político do último domingo, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), como “histórico”. “Hoje foi mais um dia histórico! Apesar de todo esse apoio, não são os brasileiros que estão com Bolsonaro, é o presidente que está com o povo! Sempre”, afirmou o senador.

O ato contou com a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que é general da ativa e foi convocado para uma reunião nesta terça-feira com o comandante do Exército Brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira.

A reunião ocorre após a polêmica gerada pela participação de Pazuello no ato, uma vez que o regimento interno proíbe a presença de integrantes das Forças Armadas em manifestação político-partidária. Uma eventual punição ao ex-ministro da Saúde não está descartada.

